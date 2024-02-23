Необходимо убедить главу Российской Федерации Владимира Путина согласиться на прекращение огня на Украине.
Премьер Кречмер: надо убедить Путина согласиться на прекращение огня на Украине
Комментарии
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фМ
фуат Мухамадиев
Очередной лохотрон с "перемириями" ради перевооружения Украины не сработает. Вы уже настолько погрязли во лжи, что даже слово " перемирие " воспринимается как разыграть лоха, в очередной раз. Перемирие возможно, но только на условиях России. Другие ваши варианты годятся разве что, задницу подтереть.
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18 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
А этот кречмер не анук подводника кринсмарине отто.
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7 час.
СС
Серж Серов
Да пошёл ты кобыле в трещину,сперва перестаньте снабжать оружием,а потом ищите выход из трещины...
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4 час.
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