Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 815 подписчиков

Премьер Кречмер: надо убедить Путина согласиться на прекращение огня на Украине

Премьер Кречмер: надо убедить Путина согласиться на прекращение огня на Украине

Необходимо убедить главу Российской Федерации Владимира Путина согласиться на прекращение огня на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фМ
фуат Мухамадиев
Очередной лохотрон с &quot;перемириями&quot; ради перевооружения Украины не сработает. Вы уже настолько погрязли во лжи, что даже слово &quot; перемирие &quot;  воспринимается как разыграть лоха, в очередной раз.  Перемирие возможно, но только на условиях России. Другие ваши варианты годятся разве что, задницу подтереть.
Ответить
18 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
А этот кречмер не анук подводника кринсмарине отто.
Ответить
7 час.
СС
Серж Серов
Да пошёл ты кобыле в трещину,сперва перестаньте снабжать оружием,а потом ищите выход из трещины...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору