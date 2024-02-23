Премьер Кречмер: надо убедить Путина согласиться на прекращение огня на Украине

фМ

фуат Мухамадиев

Очередной лохотрон с "перемириями" ради перевооружения Украины не сработает. Вы уже настолько погрязли во лжи, что даже слово " перемирие " воспринимается как разыграть лоха, в очередной раз. Перемирие возможно, но только на условиях России. Другие ваши варианты годятся разве что, задницу подтереть.