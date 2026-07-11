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«Ман Сити» за 3 млн фунтов подписал 20-летнего Чарльза и отдал вратаря в аренду в «Куинз Парк Рейнджерс»

« Манчестер Сити » сообщил о переходе 20-летнего голкипера Пирса Чарльза из « Шеффилд Уэнсдей ». Соглашение с английским вратарем рассчитано до 2031 года.

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