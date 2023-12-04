В Ряжском районе москвич врезался в грузовик

Столкновение произошло около 14:30 на 312-ом километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации полиции, 62-летний москвич на Renault Sandero врезался в грузовик Renault под управлением 68-летнего жителя Рязанской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии