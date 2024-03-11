Стали известный главные победители Оскара-2024

Фильм “Оппенгеймер”, актеры Эмма Стоун и Киллиан Мерфи стали главными победителями Оскара На церемонии вручения премии “Оскар” фильм биографической драмы от Кристофера Нолана “Оппенгеймер” (Oppenheimer, 2023), рассказывающий о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, был удостоен награды в категории “Лучший фильм”.