Новые подробности от Минобороны по ночному удару Российское Минобороны подтверждает удар по Украине, приводя некоторые подробности ночной атаки.
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Новые подробности от Минобороны по ночному удару Российское Минобороны подтверждает удар по Украине, приводя некоторые подробности ночной атаки.
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