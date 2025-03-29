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Посол Степанов: Россия не видит в Канаде партнера для сотрудничества в Арктике

Посол Степанов: Россия не видит в Канаде партнера для сотрудничества в Арктике

РФ из-за русофобской политики Канады не видит в ней партнера для сотрудничества в Арктике. Соответствующее заявление сделал отечественный посол в североамериканском государстве Олег Степанов, информирует ТАСС.

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