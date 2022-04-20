Бадоса о грунтовом сезоне: «Пока я провела только один турнир и сильно удивилась, что все играют очень быстро. Теннис меняется, эволюционирует»

Паула Бадоса перед стартом на турнире в Штутгарте поделилась ожиданиями от грунтового сезона. «Ожидания очень высокие, но я хочу быть сконцентрированной и получать удовольствие от тенниса.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
Свежие комментарии