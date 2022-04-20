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Бадоса о грунтовом сезоне: «Пока я провела только один турнир и сильно удивилась, что все играют очень быстро. Теннис меняется, эволюционирует»

Паула Бадоса перед стартом на турнире в Штутгарте поделилась ожиданиями от грунтового сезона. «Ожидания очень высокие, но я хочу быть сконцентрированной и получать удовольствие от тенниса.

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