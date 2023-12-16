Власти Губкинского подписали соглашение с «Героями Урала»

Глава Губкинского подписал в Тобольске соглашение о сотрудничестве с организацией «Герои Урала», в рамках которого в 2024 году состоятся встречи губкинцев с Героями Советского Союза и Российской Федерации.
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