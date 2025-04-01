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  • Сергей Киселев
    Согласны  МНОГИЕ,  но  ВОЗ и  ПОНЫНЕ  двигается  ТЯЖЕЛО!"Выслать всех!" К...
  • людмила
    Полностью согласна. Прав депутат."Выслать всех!" К...
  • ninikooo Митусова
    Молодец! Молодец! Молодец! А в догонку им всех тех, кто их сюда миллионами « тащил»- пусть строят им рай в их республ..."Выслать всех!" К...

"Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число

"Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число

Депутат Матвеев, ссылаясь на полученные им данные МВД, сообщает, что, оказывается, у нас в стране насчитывается почти 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов и лишь 25% посещают детские сады и учебные заведения.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Молодец! Молодец! Молодец! А в догонку им всех тех, кто их сюда миллионами « тащил»- пусть строят им рай в их республиках из бюджета не нашего, а их государств. Флаг им в руки!
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10 час.
л
людмила
Полностью согласна. Прав депутат.
Ответить
5 час.
Сергей Киселев
Согласны  МНОГИЕ,  но  ВОЗ и  ПОНЫНЕ  двигается  ТЯЖЕЛО!
Ответить
4 час.
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