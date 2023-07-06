Ингвар Коротков У многих встает вопрос - а что происходит? Почему Моргенштерн дает концерт, почему Арбенина вопреки желанию народа выступает с концертами, почему Гудков ( узкий) что-то там ведет в самых знаменитых вузах страны?Это как, например, в ВОВ, когда КАЖДАЯ семья ждала весточки с фронта от своих родных, в концертных залах бы выступал Хармс и кричал о фашистском порядке и освобождении.
Провластные покровители богемной шушеры
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПавелЗзаварзин
Куда смотрят власти? министр культуры? Когда в нашей многострадальной стране закончится эта анархия?
Ответить
14 час.
Татьяна Ускова
удивительное дело! тысячи вопросов и ни одного ответа!!!!!! зачем нам все эти предатели? с какой стати они возвращаются????????
Ответить
9 час.
ВТ
Виталий Тарасов
ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. Уважаемые. Я не политик, я не историк, я мало понимаю в финансовой деятельности. Я всё больше начинаю задумываться над тем, а что же ждёт наших внуков в России? Как мы, - Российский народ, будем вспоминать, и будем ли мы вспоминать времена (если конечно будем живы?). "Нельзя учить гуманизму с искажённым от злобы лицом". Получается ситуация по типу, - "Хотели как лучше, - получилось, как всегда". И что?! Мы будем молчать? До каких пор мы будем терпеть? А кому, для кого, - ЭТО всё строили и создавали в СССР И России, защищая от врагов, - наши предки и мы, - живя в палатках? Мы народ или нет?! Если Народ, - а Народ в России - это источник ВЛАСТИ! Необходимо всему Российскому Народу - поддерживать нашего - Российского президента, - Владимира Путина.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии