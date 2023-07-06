Театр абсурда

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Провластные покровители богемной шушеры

Провластные покровители богемной шушеры

Ингвар Коротков   У многих встает вопрос - а что происходит? Почему Моргенштерн дает концерт, почему Арбенина вопреки желанию народа выступает с концертами, почему Гудков ( узкий) что-то там ведет в самых знаменитых вузах страны?Это как, например, в ВОВ, когда КАЖДАЯ семья ждала весточки с фронта от своих родных, в концертных залах бы выступал Хармс и кричал о фашистском порядке и освобождении.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Куда смотрят власти? министр культуры?  Когда в нашей многострадальной стране закончится эта анархия?
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14 час.
Татьяна Ускова
удивительное дело! тысячи вопросов и ни одного ответа!!!!!! зачем нам все эти предатели? с какой стати они возвращаются????????
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9 час.
ВТ
Виталий Тарасов
ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ.  Уважаемые.  Я  не  политик,  я  не  историк,  я  мало  понимаю  в  финансовой  деятельности.  Я  всё  больше  начинаю  задумываться  над  тем,  а  что  же  ждёт  наших  внуков  в  России?  Как  мы, -  Российский  народ,  будем  вспоминать,  и  будем  ли  мы  вспоминать  времена (если  конечно  будем  живы?).  &quot;Нельзя  учить  гуманизму  с  искажённым  от  злобы  лицом&quot;.  Получается  ситуация  по  типу,  - &quot;Хотели  как  лучше, -  получилось,  как  всегда&quot;.  И  что?!  Мы  будем  молчать?  До  каких  пор  мы  будем  терпеть?  А  кому,  для  кого, -  ЭТО  всё  строили  и  создавали  в  СССР  И  России,  защищая  от  врагов, -  наши  предки  и  мы, -  живя  в  палатках?  Мы  народ  или  нет?!  Если  Народ, -  а  Народ  в  России -  это  источник  ВЛАСТИ!  Необходимо  всему  Российскому  Народу  -  поддерживать  нашего  -  Российского  президента, - Владимира  Путина.
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7 час.

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