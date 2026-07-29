Кто ты, женщина? Цветок, алмаз иль дуновенье ветерка?

Продолжение, начало здесь Продолжаем наши диалоги с психологом-сексологом Яраславой Сливой. Когда-то давно русский гений Николай Бердяев, отдавая должное идеям религиозного философа Василия Розанова, писал о нем: «Розанов с гениальной откровенностью и искренностью заявил во всеуслышание, что половой вопрос — самый важный в жизни, основной жизненный вопрос, не менее важный, чем так называемый вопрос социальный, правовой, образовательный и другие общепризнанные, получившие санкцию вопросы, что вопрос этот лежит гораздо глубже форм семьи и в корне своем связан с религией, что все религии вокруг пола образовывались и развивались, так как половой вопрос есть вопрос о жизни и смерти».