«Чехов — братан Анфисы с грудью». Как в бывшем СССР забыли русскую классику

«Чехов — братан Анфисы с грудью, Н. Крупская - жена Крупского, Мамин-Сибиряк - мамин хахаль из Сибири" Перестали читать, даже в интернете..., вставил долбильники в уши, и плевать на разницу между сказанным и написанным... .

Chilipeper

Русская экспансия, конечно, хорошо. Но, надеюсь, что проводиться она будет на деньги б/республик. Так ведь? Или опять за наш счёт? А нафига? Дешевле границу закрыть.