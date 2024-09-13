БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Чехов — братан Анфисы с грудью». Как в бывшем СССР забыли русскую классику

«Чехов — братан Анфисы с грудью». Как в бывшем СССР забыли русскую классику

Георгий Зотов / Георгий Зотов / АиФ 20-летний Улугбек работает в сфере туризма в Бухаре, он неплохо говорит по-русски и по-английски.

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Комментарии
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Андрей Шурканцев
«Чехов — братан Анфисы с грудью, Н. Крупская - жена Крупского, Мамин-Сибиряк - мамин хахаль из Сибири&quot; Перестали читать, даже в интернете..., вставил долбильники в уши, и плевать на разницу между сказанным и написанным... .
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2 час.
Chilipeper
Русская экспансия, конечно, хорошо. Но, надеюсь, что проводиться она будет на деньги б/республик. Так ведь? Или опять за наш счёт? А нафига? Дешевле границу закрыть.
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2 час.
ШКИПЕР
Одним словом - осол..бы !
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