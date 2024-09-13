Георгий Зотов / Георгий Зотов / АиФ 20-летний Улугбек работает в сфере туризма в Бухаре, он неплохо говорит по-русски и по-английски.
«Чехов — братан Анфисы с грудью». Как в бывшем СССР забыли русскую классику
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шурканцев
«Чехов — братан Анфисы с грудью, Н. Крупская - жена Крупского, Мамин-Сибиряк - мамин хахаль из Сибири" Перестали читать, даже в интернете..., вставил долбильники в уши, и плевать на разницу между сказанным и написанным... .
Ответить
2 час.
Chilipeper
Русская экспансия, конечно, хорошо. Но, надеюсь, что проводиться она будет на деньги б/республик. Так ведь? Или опять за наш счёт? А нафига? Дешевле границу закрыть.
Ответить
2 час.
ШКИПЕР
Одним словом - осол..бы !
Ответить
1 час.
Свежие комментарии