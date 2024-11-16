15 лет назад в СИЗО "Матросская тишина" умер юрист Сергей Магнитский

16 ноября 2009-го года в московском СИЗО "Матросская тишина" умер юрист Сергей Магнитский. Общественники установили, что перед смертью его заковывали в наручники и били резиновой дубинкой, но наказания за это никто так и не понес.
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