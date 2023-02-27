Но шансов у неё мало, если призадуматься

Сегодня в это уже сложно поверить, но сегодня я увидел первое объявление, где в одном из городов России продают новый автомобиль Тойота за 1,5 млн рублей.
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