В результате эффективного взаимодействия подразделений 110‑й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51 общевойсковой армии, 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота и 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки «Центр» был освобожден город Доброполье в ДНР.
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