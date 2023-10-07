Жительница Алтайского края примет участие в шоу "Ярче звезд" на ТНТ

Участники проекта будут перевоплощаться в своих любимых исполнителей. Тот, у кого это получится наиболее убедительно — получит солидный денежный приз и всероссийскую славу Уроженка Славгорода Ольга Антипова примет участие в новом музыкальном шоу перевоплощений "Ярче звезд", который стартует сегодня, 7 октября, на телеканале ТНТ.