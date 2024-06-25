Поздравляем Короткову Елену Владимировну! Быть учителем — само по себе сложно. А когда прибавляется звание классного руководителя, ответственность повышается вдвое, вчетверо, вдесятеро.
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Поздравляем Короткову Елену Владимировну! Быть учителем — само по себе сложно. А когда прибавляется звание классного руководителя, ответственность повышается вдвое, вчетверо, вдесятеро.