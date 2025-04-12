Китай предупредил о риске гуманитарного кризиса из-за пошлин США

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао выразил обеспокоенность по поводу американских «взаимных» пошлин, заявив, что они могут нанести серьезный ущерб экономике развивающихся государств и привести к гуманитарному кризису.
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