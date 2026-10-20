Ваш браузер не поддерживает видео. По информации МЧС Крыма, ночью сотрудники скорой помощи сообщили спасателям, что на улице Родниковая в одном из домов у пожилого мужчины ухудшилось самочувствие, но медики не могут попасть к нему из-за подтопления улицы.
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