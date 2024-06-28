Петербуржцев предупредили о продлении работ на внешнем кольце КАД до 15 июля

С организацией временного движения по внутреннему кольцу Дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга информирует о продлении сроков дорожно-мостовых работ по ремонту деформационного шва на мосту водопропускного сооружения на внешнем кольце КАД до 15 июля.
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