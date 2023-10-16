Про внезапную агрессивность "нетвойняшек"

Наблюдая, как "наша" либеральная общественность, большинство из которой по удивительному совпадению имеет иудейское происхождение, изрыгает проклятия в адрес палестинцев и требует обрушить на них все кары небесные за нападение на Израиль, не испытываю не малейшего удивления.
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