Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 822 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Израиль террористическое государство с применением нацистских зверских методов насилия над мирным населением...Читаем между стро...
  • Natalija Osminina
    Автор прав в том, что  даже эта СВО используется Западом для максимальной утилизации населения - а это задача number ...Кого ещё могут ки...
  • Мстислав Водяной
    Позвольте Вас спросить, а как О. Любимова может влиять на вещание тех или иных программ на любом канале ТВ. Законодат...Присосались как п...

Про внезапную агрессивность "нетвойняшек"

Про внезапную агрессивность "нетвойняшек"

Наблюдая, как "наша" либеральная общественность, большинство из которой по удивительному совпадению имеет иудейское происхождение, изрыгает проклятия в адрес палестинцев и требует обрушить на них все кары небесные за нападение на Израиль, не испытываю не малейшего удивления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛТ
Любовь Титова
Ничего удивительного. Последователи торы самая кровожадная нация
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх