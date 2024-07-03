ГУП «ТЭК СПб» начало реконструкцию теплосетей в квартале 5 Шувалово-Озерки

Надежным теплоснабжением будут обеспечены 20 зданий ГУП «ТЭК СПб» начало реконструкцию теплоснабжения в квартале 5 Шувалово-Озерки, ограниченном улицами Композиторов, Прокофьева, Симонова и проспектом Просвещения.
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