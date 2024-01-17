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Эксперт дала рекомендации по выбору агентства недвижимости

Эксперт дала рекомендации по выбору агентства недвижимости

При выборе риелторского агентства для проведения максимально выгодной сделки необходимо обратить внимание на уровень экспертности, отзывы, партнерские связи и ряд других моментов, рассказала «Известиям» специалист по недвижимости, основатель международного агентства недвижимости Lemandom, директор компании «Самолет Плюс» в Нижнем Новгороде Вера Столбова.

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