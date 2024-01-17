Эксперт дала рекомендации по выбору агентства недвижимости

При выборе риелторского агентства для проведения максимально выгодной сделки необходимо обратить внимание на уровень экспертности, отзывы, партнерские связи и ряд других моментов, рассказала «Известиям» специалист по недвижимости, основатель международного агентства недвижимости Lemandom, директор компании «Самолет Плюс» в Нижнем Новгороде Вера Столбова.
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