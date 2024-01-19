Avia.pro - Новости Забастовка В Городе Шахты: Начало Трудового Конфликта На заводе «Химпэк» в городе Шахты, Ростовской области, произошла значительная забастовка, инициированная группой таджикских рабочих-мигрантов, начиная с 15 января.
После бунта на стратегическом заводе 35 мигрантов уволили, но на следующий день обратно взяли 25 под давлением диаспор
Комментарии
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леонид рыбаков
не ужели ФСБ не видит по фамилии это по просьбе БАЯ из таджикистана который по договору коррупционному с чиновниками высшего эшелона власти привез своих типа *крепостных *ОТРАБАТЫВАТЬ мзду .Потому с мида и прискакали разрулить .ОНИ ЖЕ ЗАСЛАННЫЕ .И не будут они ответственно работать .Если что то случится то это будет короткое замыкание ( только в чей голове)
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3 час.
rp
roman protsiv
А можно узнать у губернатора, кто из Москвы звонил по этому вопросу. Неужели снова защитник всех патриотов "господин" пресс-секретарь
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3 час.
Александр Рус
гнать все зверье из России и шалав,которые с ними спутались....колокольцев,дай приказ на отстрел этого зверья!
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3 час.
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