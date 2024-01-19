Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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После бунта на стратегическом заводе 35 мигрантов уволили, но на следующий день обратно взяли 25 под давлением диаспор

После бунта на стратегическом заводе 35 мигрантов уволили, но на следующий день обратно взяли 25 под давлением диаспор

Avia.pro - Новости Забастовка В Городе Шахты: Начало Трудового Конфликта На заводе «Химпэк» в городе Шахты, Ростовской области, произошла значительная забастовка, инициированная группой таджикских рабочих-мигрантов, начиная с 15 января.

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Комментарии
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леонид рыбаков
не ужели ФСБ не видит по фамилии это по просьбе БАЯ из таджикистана который по договору коррупционному с чиновниками высшего эшелона власти привез своих типа *крепостных *ОТРАБАТЫВАТЬ  мзду .Потому с мида и прискакали разрулить .ОНИ ЖЕ ЗАСЛАННЫЕ .И не будут они ответственно работать .Если что то случится то это будет короткое замыкание ( только в чей голове)
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3 час.
rp
roman protsiv
А можно узнать у губернатора, кто из Москвы звонил по этому вопросу. Неужели снова защитник всех патриотов &quot;господин&quot; пресс-секретарь
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3 час.
Александр Рус
гнать все зверье из России и шалав,которые с ними спутались....колокольцев,дай приказ на отстрел этого зверья!
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3 час.

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