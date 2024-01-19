После бунта на стратегическом заводе 35 мигрантов уволили, но на следующий день обратно взяли 25 под давлением диаспор

леонид рыбаков

не ужели ФСБ не видит по фамилии это по просьбе БАЯ из таджикистана который по договору коррупционному с чиновниками высшего эшелона власти привез своих типа *крепостных *ОТРАБАТЫВАТЬ мзду .Потому с мида и прискакали разрулить .ОНИ ЖЕ ЗАСЛАННЫЕ .И не будут они ответственно работать .Если что то случится то это будет короткое замыкание ( только в чей голове)