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Два тульских водителя заплатят штрафы за нарушение ПДД

Два тульских водителя заплатят штрафы за нарушение ПДД

В Тульской области сотрудники региональной Госавтоинспекции регулярно проводят административные расследования по факту публикаций в средствах массовой информации о нарушениях водителями Правил дорожного движения.

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