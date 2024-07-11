Новый роутер Gamgee стал основой домашней системы наблюдения

Домашние системы наблюдения могут базироваться не только на возможностях камер. Инженеры компании Gamgee разработали роутер, который может быть основой инновационной системы наблюдения, в составе которой отсутствуют камеры.
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