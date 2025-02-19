Специалист из Узбекистана 10 раз дул в алкотестер пока удивленный инспектор не увидел результат

Avia.pro - СМИ Каршеринг, алкоголь и вечеринка на колёсах Петербург, вечер, снегопад. Именно в такую атмосферу решил вписаться «специалист» из Узбекистана, который арендовал каршеринг и отправился на ночные покатушки по заснеженным улицам города.
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