Песков прокомментировал заявления Зеленского об участии России во втором саммите мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского об участии Москвы во втором саммите мира после прошедшего первого в Швейцарии, передает «Звезда».
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