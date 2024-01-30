Где и как набрать офицеров и матросов

В прошлую пятницу ВМС США заявили, что позволят поступать на военную службу тем, у кого нет аттестата о среднем образовании, если они наберут 50 или выше баллов на квалификационном тесте для вооруженных сил, который должны сдать все кандидаты, что является последним шагом по увеличению набора кадров в условиях исторического минимума набора.