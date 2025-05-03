⚡️В течение суток силы Черноморского флота уничтожили 23 украинских безэкипажных катера Как сообщили в Минобороны РФ, они пытались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова.
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⚡️В течение суток силы Черноморского флота уничтожили 23 украинских безэкипажных катера Как сообщили в Минобороны РФ, они пытались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова.