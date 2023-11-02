Россияне бросились скупать золото на фоне инфляции и провокаций Запада

ВА

Владимир Акулов

Золото - не доллар ­Разговаривал с хорошим специалистом , разбирающимся в золоте... Да, можно покупать золото в слитках , чтобы вложить в него лишние деньги... Но золото в слитках не ликвидный товар ! Купить слитки легко...По потом продать почти невозможно без экспертизы... Кто поверит , что внутрь слитка ты не напихал свинца ?! Обратно слитки банки не принимают от физлиц... Продавать из рук в руки - можно по голове получить от грабителей . © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2022 Свидетельство о публикации №222121600106