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Россияне бросились скупать золото на фоне инфляции и провокаций Запада

Россияне бросились скупать золото на фоне инфляции и провокаций Запада

Инфляция в России продолжает расти, и люди все чаще обращаются к золоту как к надежному способу сохранить свои сбережения.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Золото - не доллар ­Разговаривал с хорошим специалистом , разбирающимся в золоте... Да, можно покупать золото в слитках , чтобы вложить в него лишние деньги... Но золото в слитках не ликвидный товар ! Купить слитки легко...По потом продать почти невозможно без экспертизы... Кто поверит , что внутрь слитка ты не напихал свинца ?! Обратно слитки банки не принимают от физлиц... Продавать из рук в руки - можно по голове получить от грабителей . © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2022 Свидетельство о публикации №222121600106
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