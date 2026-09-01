Путин: Указ о защите объектов инфраструктуры не означает национализацию

Указ о защите объектов критической инфраструктуры, предоставляющий Правительству России возможность брать их во временное управление, не означает их национализацию.
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