ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины

ФСБ ликвидировала диверсанта украинской военной разведки, который прибыл из Литвы для проведения терактов на военных и энергетических объектах в Московском регионе и Ленобласти, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
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