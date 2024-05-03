ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины

ФСБ ликвидировала диверсанта украинской военной разведки, который прибыл из Литвы для проведения терактов на военных и энергетических объектах в Московском регионе и Ленобласти, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.