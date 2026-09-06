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Мировое обозрение

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После провала первого старта ракета Spectrum вышла на орбиту и вывела спутники с территории Западной Европы

После провала первого старта ракета Spectrum вышла на орбиту и вывела спутники с территории Западной Европы

Немецкая компания Isar Aerospace со второй попытки добилась того, что не удавалось ни одному частному европейскому игроку: её ракета Spectrum достигла орбиты и вывела полезную нагрузку в космос.

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