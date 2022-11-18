Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Циципас о поражении от Рублева: «Мне казалось, что я играю лучше. Но он победил за счет тех нескольких инструментов, которыми обладает»

Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Андрея Рублева на итоговом турнире – 6:3, 3:6, 2:6. Его спросили, почему в третьем сете ему не помогла подача.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх