Ходьба. Препятствует развитию диабета, гипертонии и депрессии?

Учёные медицинского центра университета Вандербильта доказали связь между количеством пройденных шагов в день и возникновением хронических заболеваний, таких как диабет, гипертония, депрессия, апноэ во сне и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
Учёные медицинского центра университета Вандербильта доказали связь между количеством пройденных шагов в день и возникновением хронических заболеваний, таких как диабет, гипертония, депрессия, апноэ во сне и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
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