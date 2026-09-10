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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» не в лучшем психологическом состоянии, но в матче с «Локомотивом» я поставил бы на победу команды Семака - Точилин

«Зенит» не в лучшем психологическом состоянии, но в матче с «Локомотивом» я поставил бы на победу команды Семака - Точилин

«Питерцы сейчас находятся не в лучшем психологическом состоянии после поражения от ЦСКА, - поделился футбольный тренер Александр Точилин.

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