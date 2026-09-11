«Фиорентина» обыграла «Венецию» в матче 4-го тура чемпионата Италии

У хозяев поля отличились Акор Адамс и Антуан Эно. «Фиорентина» набрала первые три очка в чемпионате и в пятом туре, который состоится 20 сентября, сыграет дома с «Наполи».
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