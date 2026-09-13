Лавров оттолкнул журналиста на саммите БРИКС и объяснился

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 13 сентября на саммите БРИКС в Нью-Дели оттолкнул корреспондента Павла Зарубина, чтобы пройти к президенту России Владимиру Путину.
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