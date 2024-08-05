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Кроос о Роналду и Месси: «Они зависимы от успеха и решили не уходить на пике – это хорошо. Но у Криштиану дела уже никогда не шли так, как в «Реале»

«Они были зависимы от успеха на протяжении всей своей карьеры. Это никогда не прекращалось. И они решили не уходить на пике – как и 95 процентов всех игроков, – а наслаждаться футболом еще немного, и это хорошо.

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