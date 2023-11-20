Зеленский выразил сомнения в скором завершении конфликта с Россией

РИАМО - 20 ноя. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами и руководством американского телеканала Fox News выразил сомнения в скором завершении конфликта с Россией, пишет РИА Новости.
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