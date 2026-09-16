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Царьград

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Wall Street Journal: конфликт с Ираном увеличил расходы США на топливо

Wall Street Journal: конфликт с Ираном увеличил расходы США на топливо

Wall Street Journal сообщает, что американские потребители потратили на 107 миллиардов долларов больше на топливо из-за конфликтов с Ираном и российско-украинского кризиса.

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