Wall Street Journal: конфликт с Ираном увеличил расходы США на топливо

Wall Street Journal сообщает, что американские потребители потратили на 107 миллиардов долларов больше на топливо из-за конфликтов с Ираном и российско-украинского кризиса.
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