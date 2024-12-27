«Котел» под Великой Новоселкой: «Это западня! „Русня“ нас окружила! Они везде»

Радомир Маркуш 26 декабря 2024 г., 17:52 Украинские милитари-блогеры сообщили о катастрофе на Времевском выступе, которая будет иметь ужасные для «хероев» последствия По данным «Военной хроники», Великая Новоселка отрезана от «большой земли» по всем дорогам.
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