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Царьград

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В Лондоне нашли мертвым попавшего в скандал родственника Карла III

В Лондоне нашли мертвым попавшего в скандал родственника Карла III

Банкир Николас Брандрам, подозреваемый в нападении на женщину, найден мертвым в своем доме.Британский миллионер и банкир Николас Брандрам, приходившийся дальним родственником королю Карлу III, найден мертвым в своем лондонском доме.

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