Мастер палехской лаковой миниатюры Николай Зиновьев

Мастер палехской лаковой миниатюры, монументалист, реставратор, иллюстратор. После революции Николай Михайлович вступил в Палехскую артель древней живописи и одним из первых обратился к советской тематике.
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