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Царьград

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Двух зайцев тремя бомбами: Предатель сорвал "тайное задание Путина", взорвав Ursa Major. Ценнейший груз и оружие на дне Средиземного моря?

Двух зайцев тремя бомбами: Предатель сорвал "тайное задание Путина", взорвав Ursa Major. Ценнейший груз и оружие на дне Средиземного моря?

Худший из вариантов, к сожалению, подтвердился. Причиной крушения крупнейшего русского сухогруза "Оборонлогистики" Ursa Major ("Большая Медведица") стал теракт - на борту прогремело три взрыва.

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Комментарии
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Betahon
Что-то развелось кротов!...
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20 час.
ВС
Валерьян Смогловский
На. Работу брать. Анкету. Заполнить. Через. Спец. Службу. А. То. В. Стране. Бардак. Бляди. В. МО. Террористы. На. Службе. В. Государстве.
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12 час.

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