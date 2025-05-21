Курск посетил Президент РФ Владимир Путин

Глава государства поручил продолжить выплачивать жителям приграничья 65 тысяч рублей ежемесячно, а также поддержал идею врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о введении финансовой помощи для владельцев домов, пришедших в негодность из-за эвакуации их жильцов.
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