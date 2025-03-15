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Квартира, дом, дача

210 667 подписчиков

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Свежие комментарии

Эта однушка в Петербурге вызвала спор: многим НЕ нравится ремонт. А вам?

Эта однушка в Петербурге вызвала спор: многим НЕ нравится ремонт. А вам?

Квартира, в которую мы сегодня заглянем, находится в старом фонде Санкт-Петербурга Сначала я не придала значения этой квартире: показала своим подписчикам в Телеграме фотографии, но неожиданно для меня в комментариях разгорелся спор.

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Комментарии
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Lena Beleckiene
Мне квартира  понравилась .
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18 час.
АМ
Алиса Майская
Со вкусом у дизайнеров плохо. Для такого маленького помещения, слишком переполнена деталями, не эргономичное пространство.
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15 час.
ВИ
Виктория Иванова
Мне понравилась квартира, и стеклоблоки, и кирпичные стены и, особенно, кошачий замок!
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12 час.
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