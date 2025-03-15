Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sahary Спирина
    Я живу на 64 квадратах на 1-м этаже (значит без балконов). Со мной живут сын - 44 года, дочь - 48 лет, внук - 18 лет ...Таких квартир я е...
  • чак
    У строителя весеннее обострение. Пусть едет к чуркам.Саманный пол: поч...
  • Павел Коновалов
    Ты в аулы нас гонишьСаманный пол: поч...

Эта однушка в Петербурге вызвала спор: многим не нравится ремонт. А вам?

Эта однушка в Петербурге вызвала спор: многим не нравится ремонт. А вам?

Квартира, в которую мы сегодня заглянем, находится в старом фонде Санкт-Петербурга Сначала я не придала значения этой квартире: показала своим подписчикам в Телеграме фотографии, но неожиданно для меня в комментариях разгорелся спор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lena Beleckiene
Мне квартира  понравилась .
Ответить
1 д.
АМ
Алиса Майская
Со вкусом у дизайнеров плохо. Для такого маленького помещения, слишком переполнена деталями, не эргономичное пространство.
Ответить
1 д.
ВИ
Виктория Иванова
Мне понравилась квартира, и стеклоблоки, и кирпичные стены и, особенно, кошачий замок!
Ответить
1 д.
наверх