Как совместный отдых помогает улучшить отношения в коллективе

Рабочие отношения складываются не только из совещаний, задач и переписки. Даже в хорошо организованной команде людям важно иногда общаться в обстановке, где нет привычных рабочих ролей и необходимости постоянно обсуждать дедлайны.
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