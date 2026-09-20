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ПроПаника

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Как совместный отдых помогает улучшить отношения в коллективе

Как совместный отдых помогает улучшить отношения в коллективе

Рабочие отношения складываются не только из совещаний, задач и переписки. Даже в хорошо организованной команде людям важно иногда общаться в обстановке, где нет привычных рабочих ролей и необходимости постоянно обсуждать дедлайны.

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